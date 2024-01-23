Главу украинской инвесткомпании Мазепу отпустили из-под стражи

Предприниматель вышел под залог, сообщил журнал Forbes со ссылкой на пресс-службу компании

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Руководитель одной из ведущих инвестиционных компаний Украины Concorde Capital Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог. Об этом сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Во вторник Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога Мазепе с 349 млн гривен ($9,3 млн) до 21 млн гривен (почти $560 тысяч). 19 января издание "Страна" сообщило, что Печерский суд Киева назначил предпринимателю содержание под стражей с правом выхода под залог.

Бизнесмена задержали 18 января при попытке выезда в Польшу. Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает его в организации схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. В ГБР информировали, что в разных регионах Украины ранее были задержаны еще три участника группы, в том числе брат организатора.

По данным ведомства, в 2020-2021 годы организаторы схемы завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, на которых расположены гидросооружения Киевской ГЭС. В этом им помогали чиновники Госгеокадастра Украины, которые способствовали принятию решений о выделении земельных участков. Всего таким образом было незаконно получено более 7 га земли. Группа действовала в интересах нескольких застройщиков, уточнили в ГБР.

Госбюро расследований раскрыло эту схему и задержало нескольких участников организации в конце ноября 2023 года. Сообщается, что в группу входили почти два десятка человек, в числе которых известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители и представители госорганов. Тогда восьмерым из них предъявили обвинения в создании преступного сообщества, незаконной приватизации госимущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет тюрьмы.