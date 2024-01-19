На Украине арестовали главу инвесткомпании Мазепу

Он имеет право выйти под залог, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Печерский суд Киева назначил содержание под стражей с правом выхода под залог руководителю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе, подозреваемому в незаконном завладении землями, относящимися к Киевской ГЭС. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Размер залога установлен в размере 349 млн гривен ($9,3 млн), отмечает издание. Прокуратура просила назначить вдвое большую сумму залога. Ранее суд арестовал еще двух фигурантов по этому делу.

Мазепу задержали в четверг при попытке выезда в Польшу. Госбюро расследований (ГБР) Украины подозревает его в организации схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. В ГБР информировали, что в разных регионах Украины в четверг были задержаны еще три участника группы, в том числе брат организатора.

По данным ведомства, в 2020-2021 годах организаторы схемы завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, на которых расположены гидросооружения Киевской ГЭС. В этом им помогали чиновники Госгеокадастра Украины, которые способствовали принятию решений о выделении земельных участков. Всего таким образом было незаконно получено более 7 га земли. Группа действовала в интересах нескольких застройщиков, уточнили в ГБР.

Госбюро расследований раскрыло эту схему завладения землей и задержало нескольких участников организации в конце ноября 2023 года. Сообщается, что в группу входили почти два десятка человек, в числе которых известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители и представители госорганов. Тогда восьмерым из них были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, незаконной приватизации госимущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Им грозит до 12 лет тюрьмы.