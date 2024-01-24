В ДНР в 2024 году специалисты с Камчатки отремонтируют восемь социальных объектов

Будут восстановлены четыре многоквартирных дома, две дороги регионального значения, две общеобразовательные школы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /ТАСС/. Специалисты Камчатки восстановят в 2024 году восемь социальных объектов в подшефных населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках взаимодействия регионов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В этом году Камчатка окажет содействие в проведении капитального ремонта восьми объектов, в том числе четырех многоквартирных домов, двух дорог регионального значения, двух общеобразовательных школ (II этап)", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что после того, как Камчатский край взял под шефство город Светлодарск и поселок Мироновский в ДНР, в многоквартирных домах и социальных объектах была восстановлена подача коммунальных ресурсов, дети вернулись в школы. Кроме того, в 2023 году дополнительно организована работа двух аварийно-восстановительных бригад на подшефных территориях. Создан необходимый аварийный запас расходных материалов. Работы по восстановлению населенных пунктов продолжаются.