На Сахалине предупредили об опасной ледовой обстановке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Синоптики объявили на 24-25 января предупреждение об опасной ледовой обстановке на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"24-25 января в заливе Мордвинова и на остальных участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с сохранением штормовых погодных условий ожидается торошение льда. Возможен взлом припая. Выходить на лед опасно", - сообщили в управлении.

В зимнее время на Сахалине многие рыбаки-любители отправляются на подледную рыбалку, часто игнорируя предупреждения спасателей. В дни опасной ледовой обстановки спасателям приходится снимать с оторванных льдин сотни человек, есть и случаи гибели.

Ранее сообщалось об опасной ледовой обстановке на 23 января.

Мощный циклон с сильным снегом, порывистым ветром и сильной метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.