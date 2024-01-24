В Карачаево-Черкесии около 650 семей получили региональный материнский капитал в 2023 году

Выплаты на четвертого или последующего ребенка производились семьям, где такие дети родились в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Региональный материнский капитал на четвертого и последующего ребенка в 2023 году получили более 570 семей в Карачаево-Черкесии, на первенца - 74 семьи участников СВО, сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.

"Выплаты на четвертого или последующего ребенка в прошлом году производились семьям, где такие дети родились в 2020 году. Их получили 574 многодетные семьи республики, имевшие на это право. По инициативе главы КЧР Рашида Темрезова, с 2023 года региональный материнский капитал на первенца получают семьи участников СВО. Такие выплаты произведены 74 семьям всех категорий военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего в республике действует более 30 мер поддержки участников спецоперации и их семей.

В Карачаево-Черкесии с 1 октября 2023 года размер регионального материнского капитала увеличился с 105,5 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Он предоставляется однократно в связи с рождением или усыновлением четвертого или последующего ребенка после достижения им трехлетнего возраста, семьям участников спецоперации выплачивается на первенца.