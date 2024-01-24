Глава Якутии предложил создать платформу для реализации мастер-планов городов ДФО

Айсен Николаев отметил, что мероприятия долгосрочных планов развития Якутска и Нерюнгри оцениваются в 562 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Создание оперативного штаба на уровне правительства России и цифровой платформы мониторинга и лучших практик поможет реализации мастер-планов городов Дальнего Востока. Такое предложение высказал глава Якутии Айсен Николаев на Международной выставке-форуме "Россия".

Правительство России 9 января утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Согласно планам, в городах пройдет обновление жилищного фонда, будут построены социальные объекты, проведено благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запланировано развитие курортных зон.

"Я надеюсь, что будет создан оперативный штаб, на уровне [зампредседателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО] Юрия Петровича Трутнева, который будет рассматривать реализацию мастер-планов городов на какой-то плановой основе, чтобы мы понимали, где какие проблемы возникают, и могли на них реагировать. <…> Необходима, на мой взгляд, цифровая управленческая платформа, например, на базе того же штаба оперативного, который будет в правительстве создан, именно для мониторинга реализации мастер-планов с учетом лучших практик и с учетом проблем", - сказал он.

Говоря о реализации мастер-планов двух городов региона - Якутска и Нерюнгри, - Николаев отметил, что некоторые мероприятия уже завершены. "С этого года начнется строительство школ в городе Якутске, в Нерюнгри идет реконструкция объекта здравоохранения. Конечно же, даже для этого нам нужен такой штаб", - пояснил глава республики.

Николаев отметил, что мероприятия долгосрочных планов развития Якутска и Нерюнгри оцениваются в 562 млрд рублей. При этом 255 млрд рублей составят средства федерального бюджета, 210 млрд рублей будет привлечено из внебюджетных источников. "Если в Якутске мы одной из главных задач ставим полную ликвидацию аварийного жилья, признанного таким до сентября 2023 года, строительство нового инновационного центра нашей столицы, появление новых знаковых объектов, таких как Ленский мост, Арктический центр эпоса и искусств, кинопавильон полного цикла, [то] в Нерюнгри у нас задача наряду с созданием новых общественных пространств города - полностью создать новую систему здравоохранения", - добавил он.

Глава региона отметил, что для методологической поддержки и контроля реализации мастер-планов в марте прошлого года в республике был создан проектный офис, который строит свою работу в формате регионального центра компетенций по мастер-планированию. Также в республике создан оперативный штаб по строительству и реконструкции объектов в Якутске и Нерюнгри. Сейчас в регионе, по словам Николаева, ведется разработка 10 мастер-планов городов и поселков, в том числе арктических.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.