В Госдуме предложили Шойгу посмертно наградить экипаж сбитого Ил-76

Первый замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова также попросила министра обороны рассмотреть возможность присвоения звания Героя РФ летчикам, которые, пожертвовав своими жизнями, смогли спасти много других

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по вопросам спецоперации Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением наградить посмертно членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ над территорией Белгородской области. Копия обращения депутата есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность награждения (посмертно) членов экипажа Ил-76 государственными наградами, в том числе рассмотреть возможность присвоения звания Героя Российской Федерации летчикам, управлявшим самолетом, которые, пожертвовав своими жизнями, смогли спасти много других", - отметила Лантратова.

Как отмечает Лантратова, ссылаясь на информацию, размещенную в СМИ, экипаж, выполнявший "гуманитарную миссию по транспортировке военнопленных ВСУ для последующего обмена", после получения критических для самолета повреждений "принял решение развернуть борт, чтобы избежать крушения в населенном пункте и последующих жертв мирного населения". "Считаю, что данное решение наших военнослужащих - героический поступок, заслуживающий самой высокой оценки", - подчеркнула Лантратова.