Путин: субсидированные полеты в Калининград могут стать доступны только жителям региона

По словам президента, планируется обсудить возможность распространения субсидии на всех жителей, без ограничения по возрасту и статусу

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Программа субсидируемых полетов в Калининград может быть переформатирована, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"Губернатор [Калининградской области Антон Алиханов] предлагает сделать субсидию не для всех желающих <...>, а только для постоянно проживающих здесь граждан, - сказал президент. - Губернатор предложил, мы сегодня на совещании это рассмотрим".

При этом Путин отметил, что тогда 450 млн рублей, которые предоставляются для субсидирования "не будут заканчиваться в течение четырех месяцев". По его словам, субсидируемый тариф при полетах в Калининград может быть снят для жителей всех остальных регионов, но зато за счет этого воспользоваться мерой поддержки смогут гораздо больше жителей Калининграда и области. Причем планируется обсудить возможность распространения субсидии на всех жителей, без ограничения по возрасту и статусу.

"Вряд ли серьезно это [изменение в программе субсидирования] скажется на туристическом потоке. Но для постоянно проживающих в Калининграде людей это, безусловно, плюс", - отметил Путин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также отметил, что на туристическом потоке такая мера отразиться не должна. "Владимир Владимирович, посмею предположить, что не сократится (туристический поток - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Тогда вопрос решен, - сказал Путин. - Тогда для жителей Калининградской области это существенным образом скажется на возможности передвижения. Потому что тогда мы не будем придерживаться никаких категорий по возрасту <…>. Сейчас мы должны посовещаться и принять решение".