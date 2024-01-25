Путин поддержал идею оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей региона

По словам президента, "надо быстро это сделать"

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать льготные тарифы на перелеты в Калининград доступными только для жителей региона. Глава государства проводит совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.

"Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать", - сказал глава государства.

Он напомнил, что с такой идеей выступил губернатор региона Антон Алиханов. "По мнению губернатора, это даст возможность гораздо большему количеству жителей Калининградской области воспользоваться этой льготой", - пояснил Путин.

Президент отметил, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко не возражает против такой идеи, она не несет больших угроз для "достаточно большого" турпотока в регион. Президент также поинтересовался мнением министра транспорта Виталия Савельева.

"Мы рассмотрим. У нас плоские тарифы здесь активно работают. Я услышал, мы вместе с Антоном Андреевичем [Алихановым] оценим ситуацию, и мы вам доложим. Думаю, что возможен вариант", - прокомментировал Савельев.