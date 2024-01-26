В "Байкальской гавани" в Бурятии планируют отремонтировать причальную инфраструктуру

Работы пройдут в поселке Турка

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт причальной инфраструктуры планируется на берегу Байкала в поселке Турка в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" Максим Шарипов.

"Для реализации поручения президента, связанного с развитием туризма, планируется капитальный ремонт имеющейся причальной инфраструктуры и увеличение обеспечивающей инфраструктуры - систем электро- и водоснабжения. Также по-прежнему остается актуальным вопрос усиления мер безопасности", - сказал Шарипов.

Он отметил, что средства планируется получить в рамках инвестиционных проектов по созданию федеральных круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал" в части планирования обеспечивающей инфраструктуры, а также включения в программу Республики Бурятия "Развитие причальной инфраструктуры в акватории озера Байкал, рек Баргузин и Селенга до 2035 года".

По словам Шарипова, в летний навигационный период у причала, построенного в 2014 году, встают более 20 маломерных судов, многие из них ведут активную коммерческую деятельность, связанную с водными прогулками. "Зимнее направление только начинает свое активное развитие, это связано в том числе с отсутствием мест зимнего хранения транспорта", - пояснил он. Зимой курсируют катера на воздушной подушке.

"С учетом активного туристического потока расширение инфраструктуры безусловно необходимо. В перспективе дополнительные объекты инфраструктуры причальных сооружений будут построены в рамках реализации резидентами своих проектов на территории ОЭЗ", - добавил Шарипов.

О водном туризме

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минтрансу помочь Бурятии и Иркутской области в реконструкции портовой инфраструктуры на Байкале, необходимой для развития круизных перевозок.

В настоящее время для туров по Байкалу ведется строительство трех гибридных круизных судов для туров. Каждое в навигацию будет осуществлять не менее 18 круизов продолжительностью 6-7 дней.

"Бурятия является одним из регионов с высоким туристическим потенциалом, за последний год республику посетили более 500 тыс. человек, и ожидается рост турпотока. Это влечет за собой определенное антропогенное воздействие, для его минимизации необходима соответствующая инфраструктура", - подчеркнул Шарипов.

По его словам, резиденты "Байкальской гавани" разработали шесть проектов, направленных на создание отельных комплексов и парков, способных разместить большое количество туристов, исключая дикий туризм. "Все проекты резидентов ОЭЗ разработаны с учетом минимального воздействия на природные территории и максимально вписываются в существующий природный ландшафт", - добавил гендиректор ОЭЗ.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".