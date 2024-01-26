В Тюменской области в 2024 году восстановят более 9 тыс. га леса

И.о. директора департамента лесного комплекса региона Оксана Войнова добавила, что для снижения риска возникновения ущерба приобретается лесопожарная техника, а также запланировано противопожарное обустройство земель вблизи населенных пунктов

ТАСС, 26 января. Всего 9,2 тыс. га лесных насаждений планируют восстановить в Тюменской области в 2024 году, ущерб от пожаров в лесах региона в 2023 году увеличился почти в два раза, сообщила ТАСС в рамках Дня экологии на выставке "Россия" и.о. директора департамента лесного комплекса Тюменской области Оксана Войнова.

"В 2024 году запланировано выполнить работы на площади 9 200 га, в том числе провести посадку леса на площади 2 983 га", - сказала она.

На конец 2023 года площадь поврежденных и погибших лесных насаждений составляла 3,5 тыс. га, в 2024 году планируется восстановить четверть из них. Также она добавила, что ущерб, нанесенный лесному фонду Тюменской области от пожаров в 2023 году, увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Чтобы снизить риск возникновения ущерба в 2024 году, департаментом приобретается лесопожарная техника, запланировано противопожарное обустройство земель вблизи населенных пунктов, в два раза увеличится количество видеокамер, площадь территории земель лесного фонда, охваченного системами видеонаблюдения, достигнет 8 млн га. На данный момент в распоряжении департамента также 54 беспилотных летательных аппарата, в этом году планируется приобрести еще 9, уточнила Войнова.

Ранее сообщалось, что всего в пожароопасном сезоне 2023 года на территории Тюменской области было зафиксировано и потушено 222 лесных пожара общей площадью более 28,5 тыс. га и 1 202 ландшафтных пожара на площади 25,5 тыс. га. В мае 2023 года на территории региона был введен режим ЧС из-за природных пожаров.