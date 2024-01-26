Движение "Чистая Арктика" подключится к программе по сохранению белого медведя

Добровольцы организуют масштабную разъяснительную кампанию для школьников, студентов, вахтовиков, служащих и туристов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Движение "Чистая Арктика" подключится к программе Росприроднадзора "Медвежий патруль" по сохранению белого медведя и предупреждению встреч хищников и людей. Об этом сообщает пресс-служба движения по итогам Дня экологии на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Наши добровольцы разработают обучающие семинары для сотрудников предприятий. Мы уже готовим открытые уроки и интерактивные игры для школьников, вебинары для туристов и тех, кто работает в Арктике посменно", - заявил руководитель общественного экологического проекта Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также добровольцы организуют масштабную разъяснительную кампанию для школьников, студентов, вахтовиков, служащих и туристов. Она охватит пять арктических регионов: Архангельскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Якутию и Чукотку.

В начале января глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что ведомство планирует реализовать проект "Медвежий патруль". Его задача - профилактика конфликтных ситуаций между белым медведем и человеком.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.