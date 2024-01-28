В Москве на Триумфальной площади восстановили движение после пожара в театре

Возгорание уже потушили

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта восстановили на Триумфальной площади в центре Москвы после пожара в Театре сатиры, который горел на площади 250 кв. м. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"На Триумфальной площади движение восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Пожар в здании на Триумфальной площади начался около 11:00. На момент прибытия первых пожарных шел дым из-под кровли. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали.