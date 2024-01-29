В Мурманской области и Ненецком АО прогнозируют усиление ветра

Порывы могут достигать 30 м/с

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Значительное усиление ветра прогнозируется на севере европейской части РФ. В Мурманской области ожидаются порывы ветра до 27 м/с, а на побережье Ненецкого автономного округа - до 29 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в континентальной части Мурманской области ожидается ветер 25-27 м/с, на побережье порывы будут достигать 30 м/с, на побережье Ненецкого автономного округа - до 28-29 м/с, это очень опасно", - сказал он.

По словам Вильфанда, не исключается и дальнейшее усиление ветра в этих регионах. Кроме того, он может распространиться и на другие северные регионы европейской части страны.

Ранее метеоролог сообщал, что из-за перемещения по Северному Ледовитому океану с запада на восток глубокого циклона в Мурманской и Архангельской областях, а также на севере Урала и на Новой Земле прогнозируется значительное усиление ветра.