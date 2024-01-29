В Сахалинской области сняли введенный из-за циклона режим ЧС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный 24 января из-за циклона, отменен на территории Сахалинской области. Соответствующий указ главы региона Валерия Лимаренко опубликован на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства области.

"С 10:00 часов (02:00 мск) 29 января 2024 года режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" и региональный уровень реагирования <…> отменить", - говорится в документе.

Ранее стало известно, что все автодороги на Сахалине открыты для движения после циклона. Кроме того, восстановлено морское сообщение между Сахалином и материком.

С 23 по 27 января на Сахалине бушевал снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, часть школьников перевели на дистанционное обучение, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт.