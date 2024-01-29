На Сахалине после циклона открыли все автодороги

Ограничения сняли для всех видов транспорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Проезд по автодорогам восстановлен на Сахалине для всех видов транспорта после сильной метели. В понедельник утром снято последнее ограничение на трассе Лиственничное - Охотское, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта Сахалинской области.

"Все дороги открыты", - рассказал собеседник агентства.

С 23 по 27 января на Сахалине бушевал снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, часть школьников перевели на дистанционное обучение, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.