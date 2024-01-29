Центр Михалкова перенес спектакли из-за пожара в Театре сатиры

Зрителям, которые захотят вернуть деньги за билеты, их вернут

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова перенес показы спектакля "12" в Московском академическом театре сатиры, намеченные на 29 и 30 января, новые даты пока не определены, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Пока у нас идет реконструкция здания, мы играем спектакль "12" в Театре сатиры. К сожалению, из-за того, что вчера произошло, мы приняли решение перенести спектакли. Пока еще новую дату утверждаем. У нас гастролей очень много в феврале", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, зрителям, которые захотят вернуть деньги за билеты, их вернут. "Когда будут объявлены новые даты, билеты будут действительны", - добавили в пресс-службе.

В Театре сатиры 28 января произошел пожар. Горели деревянные конструкции купола на общей площади 250 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек, пострадавших не было. Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

Из-за пожара Театр сатиры отменил три своих спектакля 28 января: "Дороги, которые нас выбирают", "Невольницы" и "Родненькие мои". Согласно афише на сайте театра, на Основной сцене 31 января вечером планируется спектакль "Ночь ошибок", на "Чердаке Сатиры" - "Василий Теркин". Будут ли показаны эти постановки, театр пока не сообщает.

Здание Театра сатиры было построено в 1911 году по заказу братьев Никитиных, которые разместили там один из первых в Москве цирков. В середине 1920-х годов в доме прошла реконструкция, после чего он был передан под нужды Театра сатиры. В результате здание получило необычную сцену под куполом на верхнем этаже. Всего у театра сегодня три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на "Чердаке Сатиры".

В новость внесена правка (22:12 мск) - передается с уточнением даты в первом абзаце, верно - 30 января.