На выставке-форуме "Россия" открылся II съезд "Движения первых"

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула важность того, что участники движения продвигают традиционные нравственные ценности России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Второй съезд "Движения первых" стартовал на территории Международной выставки-форума "Россия", он пройдет с 30 января по 1 февраля. Участниками станут более 3 тыс. человек из всех регионов страны, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия съезда.

"В каждом регионе созданы первичные организации, и вы сами выдвигали делегатов на съезд. Сегодня это ваши представители, это 1 100 делегатов из каждого региона страны, а их у нас 89. Нас стало больше, это 4,7 млн человек, но нам нужно, чтобы нас стало еще больше", - обратилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова к участникам движения.

Она подчеркнула важность того, что участники движения продвигают традиционные нравственные ценности России.

"У нас еще будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Нам нужно дать старт конкурсу первичных организаций, трендовым конкурсам, и на протяжении всей этой работы нас будут сопровождать наши уникальные партнеры - <...> Российские железные дороги, Росатом", - добавила вице-премьер.

Съезд - высший руководящий орган "Движения первых". В нем принимают участие активисты из всех регионов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. В рамках второго съезда будут определены приоритетные направления развития движения и сформирован федеральный совет организации, будет создана детская дирекция Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет 1-7 марта в Сириусе.

Для участников съезда пройдет деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия", которые адаптированы для молодежи. Также в рамках семейных активностей участники съезда разработают совместную деятельность семейного сообщества "Родные-любимые".