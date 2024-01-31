В СБ отметили необходимость объяснять детям, что интернет полон дезинформации

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов заявил, что что "нужно усиливать информационно-просветительскую работу среди молодежи"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Просветительская работа с молодежью необходима, иначе дети будут искать ответы на вопросы в интернете и сталкиваться с дезинформацией, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"С молодежью нужно общаться постоянно, - подчеркнул Мухитов. - Если этого не делать, то она будет искать ответы на интересующие вопросы в интернете, который западные спецслужбы используют в целях дезинформации. И сами дети тоже должны это понимать". "Но пока они идут за ответами в соцсети и находят информацию, которая только больше запутывает", - сказал он.

Мухитов добавил, что "нужно усиливать информационно-просветительскую работу среди молодежи". Это необходимо, чтобы "лучше противодействовать западной пропаганде", добавил он.