В Белгороде более 420 автобусных остановок укрепили для защиты от обстрелов

ТАСС, 1 февраля. Власти Белгорода укрепили 421 остановку общественного транспорта в целях защиты от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на своей странице во "Вконтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день в Белгороде укрепили 421 остановку. 200 установлено модульных конструкций, 149 - бетонными блоками, и, если не ошибаюсь, 72 остановки укрепили мешками с песком", - написал он.

Губернатор отметил, что работа по укреплению автобусных остановок будет продолжена, она проводится также в Шебекинском, Грайворонском, Валуйском округах и в Белгородском районе. "Безусловно, очень хочется, чтобы все принимаемые меры не пригодились, но в случае если все-таки произойдет нештатная ситуация, очень надеюсь, что эти защитные сооружения сыграют свою роль, как это уже было в Шебекино в июне 2023 года", - написал Гладков.