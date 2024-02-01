Центры консульских услуг помогут россиянам за рубежом с выдачей загранпаспорта

В своей деятельности информационно-консультационные центры ориентированы преимущественно на оказание содействия российским гражданам, отметил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Центры консульских услуг, которые Россия планирует открыть в разных странах, помогут соотечественникам за рубежом с выдачей загранпаспорта и по вопросам гражданства. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"К ним (действиям центров - прим. ТАСС), в частности, относятся оформление и выдача загранпаспорта, совершение консульских действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации, государственная регистрация актов гражданского состояния, совершение нотариальных действий, истребование документов, касающихся прав и интересов граждан и юридических лиц, а также консульская легализация иностранных официальных документов, предназначенных для представления на территории Российской Федерации", - сказал Климов.

Глава департамента пояснил, что содержание деятельности информационно-консультационных центров "не подменяет собой функционал визовых центров, осуществляющих, главным образом, прием визовых документов от иностранных граждан, их обработку и последующую отправку в российские загранучреждения для принятия решения об оформлении российской визы". "В своей деятельности информационно-консультационные центры ориентированы преимущественно на оказание содействия российским гражданам", - подчеркнул он.

"Особо отмечу, что пределы оказания центрами соответствующего содействия ограничены в тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено требование о личной явке заявителя в загранучреждение для совершения консульского действия в отношении такого заявителя", - добавил Климов.