Президент Южной Осетии поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Алан Гаглоев пожелал ему крепкого здоровья, благоденствия, новых свершений в его высоком служении на благо Русской православной церкви

ЦХИНВАЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив роль главы Русской православной церкви (РПЦ) в духовном упрочении гражданского мира, развитии межконфессионального мира и сохранении стабильности в стране.

"Годы вашего предстоятельского служения ознаменованы укреплением авторитета Русской православной церкви. Ваши труды и высочайшие духовные качества во многом способствуют упрочению гражданского мира, развитию межконфессионального мира, сохранению стабильности в стране. Убежден, что взаимоотношения с Русской православной церковью, которая оказала народу Южной Осетии неоценимую помощь, будет и впредь укрепляться и динамично развиваться", - говорится в поздравлении главы Южной Осетии, опубликованном на его официальном сайте.

Гаглоев пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благоденствия, новых свершений в его высоком служении на благо Русской православной церкви и России.

1 февраля патриарх Кирилл отмечает 15-летие со дня интронизации.