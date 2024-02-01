Число православных епархий при патриархе Кирилле выросло вдвое

Русская православная церковь представлена сегодня более чем в 100 странах мира

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь представлена сегодня более чем в 100 странах мира, число ее епархий и архиереев за время предстоятельства патриарха Кирилла выросло вдвое, а количество храмов увеличилось почти на 12 тыс. Такие данные приводятся на сайте Московского патриархата в материале, приуроченном к 15-летию интронизации патриарха, отмечаемому 1 февраля.

"Каноническая территория Русской православной церкви включает 16 стран, приходы Московского патриархата действуют еще в 87 государствах. Таким образом, Русская церковь представлена сегодня в 103 странах", - говорится в сообщении.

По информации РПЦ, на 1 января 2009 года, перед началом первосвятительского служения патриарха Кирилла, в Русской православной церкви насчитывалось 159 епархий. За минувшие 15 лет количество епархий увеличилось на 166 и на начало 2024 года составляет 325, отмечается в материале.

"В течение 15 лет удвоилось количество архиереев Русской православной церкви: 200 в 2009 году и 402 на январь 2024 года. Число клириков возросло почти на 11 тыс.", - сообщили в РПЦ, отметив, что их число превысило 41,6 тыс.

Одновременно с числом епархий и клириков Русской православной церкви значительно выросло количество храмов и монастырей. Так, если на 1 января 2009 года насчитывалось около 30 тыс. храмов, в которых совершается литургия, и 804 монастыря, то сейчас число храмов превышает 40 тыс., и действует 994 монастыря. Число высших духовных учебных заведений за минувшие 15 лет выросло с 45 до 56, говорится в сообщении.

В Русской православной церкви уточнили, что статистика по клирикам, храмам и монастырям является относительной, так как точная информация по Украинской православной церкви Московского патриархата на сегодняшний день отсутствует по причине гонений на нее. За основу статистики по УПЦ взяты данные 2020 года, проинформировали в церкви.

Воинские храмы и молодежные объединения

По данным Московского патриархата, число воинских храмов в России за время предстоятельского служения патриарха Кирилла увеличилось более чем в 13 раз - до 1 тыс. церквей, а число военных священников - более чем в 16 раз (3,2 тыс. человек).

Выступая 25 января на Рождественских чтениях, глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что РПЦ планирует еще в четыре раза увеличить число военных священников в РФ после определения их правового статуса. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала в ближайшее время внести законопроект о статусе священнослужителей, выполняющих долг в зоне специальной военной операции.

Также за последние 15 лет число православных молодежных объединений в России выросло с 463 до 3 293 (1 312 из них из них - подростковые).

"Актив молодежных объединений составляет 67,8 тыс. человек, в том числе 21,5 тыс. подростков. Более чем вдвое увеличилось количество воскресных школ в России - с 5 682 до 12 975", - сообщили в РПЦ.