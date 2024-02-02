Путин отреагировал шуткой на рекламу в украинском приложении для борьбы с БПЛА

По словам одного из разработчиков аналогичного российского приложения Михаила Камышева, украинские пользователи, прежде чем смогут оставить сообщение об увиденном БПЛА, должны сначала посмотреть три рекламных ролика, в том числе казино

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин цитатой из "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова прокомментировал попытки на Украине заработать даже на приложении для сообщений об угрозе беспилотников.

Об этой истории главе государства рассказал один из разработчиков аналогичного российского приложения Михаил Камышев на встрече президента в Туле с участниками форума "Все для победы!". По словам Камышева, украинские пользователи, прежде чем смогут оставить сообщение об увиденном БПЛА, должны сначала посмотреть три рекламных ролика, в том числе казино.

"Узнаю брата Федю!". Или кто-то там, какой брат там", - с улыбкой прокомментировал это Путин, не сразу вспомнив точную цитату из произведения Ильфа и Петрова (в оригинале - "Узнаю брата Колю").