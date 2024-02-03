На ТЭЦ Бишкека после аварии подключат еще три котла

Зампред главы кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев отметил, что до полуночи горячая вода будет подана во все многоквартирные дома

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Киргизские энергетики планируют в ближайшее время запустить в строй еще три резервных котла на бишкекской ТЭЦ, на которой произошла крупная авария. Об этом заявил зампред главы кабинета министров республики Бакыт Торобаев во время посещения теплоцентрали.

"В ближайшее время будут подключены еще три котла. Тем самым мы будем обеспечивать теплом весь город. До полуночи горячая вода будет подана во все многоквартирные дома", - сказал он. На данный момент подача горячей воды возобновлена лишь в 200 из 2,5 тыс. многоэтажных домов города.

По словам Торобаева, во время взрыва на ТЭЦ дорогостоящее оборудование не пострадало. "Все турбогенераторы и котлы в рабочем состоянии, ни один из них не поврежден. Повреждены кабели или провода", - отметил он, напомнив, что по факту аварии Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело и в ближайшее время будет создана государственная комиссия, которая выяснит все причины возникновения нештатной ситуации. "Сейчас версий много, в том числе техногенный фактор и нарушение технического регламента", - добавил зампред кабмина.

К ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека в настоящее время привлечены более 500 человек, в том числе сотрудники МЧС, Госстроя и столичной мэрии.

Глава кабмина страны после аварии на ТЭЦ вынужден был экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают полностью восстановить работу теплоцентрали в течение 5-7 дней. Для выяснения причин ЧП на теплоцентрали на помощь киргизским экспертам прибыли специалисты из России.