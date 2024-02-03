Рост турпотока в Нижегородскую область составил 26% по итогам 2023 года

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, регион продолжает входить в топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рост числа туристических поездок в Нижегородскую область составил 26% по предварительным статистическим данным за 2023 год. Об этом на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках международной выставки-форума "Россия" сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По предварительным статистическим данным у нас рост туристических поездок составил 26% - это именно по количеству размещенных в коллективных средствах размещения", - сказал он.

По его словам, Нижегородская область продолжает входить в топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма. Никитин подчеркнул, что за новогодние праздники регион посетили 175 тыс. человек, а загрузка гостиниц составила 95-100%. Он отметил, что в 2024 году ожидается турпоток около 4,3 млн человек.

Губернатор также напомнил, что регион реализует проекты в сфере туризма благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Так, например, активно развивается кластер "Арзамас - Дивеево - Саров". Никитин отметил, что была проведена масштабная реконструкция инфраструктуры Арзамаса, что привело к росту турпотока. За прошедший год он составил 1,3 млн человек.

Кроме того, Никитин рассказал о развитии круизного кластера "Ока - Волга", где расположены пять СПК "Валдай 45P" и два СПК "Метеор 120P". Он подчеркнул, что круизный туризм является приоритетным направлением развития кластера, где общее количество круизных туристов за 2023 год составило 650 тыс. человек.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.