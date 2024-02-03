Турцентр Союзного государства создаст маршруты в соседние с Белоруссией регионы

Он будет размещен на территории смоленского кинотеатра "Октябрь"

ТАСС, 3 февраля. Российско-белорусский туристический центр займется разработкой маршрутов в соседние со Смоленском регионы - Витебскую и Могилевскую области, а также в Минск. Об этом ТАСС на международной выставке-форуме "Россия" сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Центр планируется создать на территории Смоленской области в 2024 году. Он позволит создавать турмаршруты для посещения городов России и Белоруссии.

"В первую очередь, конечно, с Витебской областью, Могилевской областью, в Минск, Брест, Гомель и, конечно, Смоленскую область и наши все приграничные регионы - это Тверь, Брянск, Псков, Белгород", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных маршрутах для разработки в турцентре.

Кроме того, Анохин рассказал, что центр планируется разместить на территории кинотеатра "Октябрь" на площади Победы в Смоленске. "Сейчас прорабатываем различные тизеры, планировку территории совместно с коллегами с белорусской стороны, размещение выставочного пространства", - сказал он. По словам Анохина, после согласования дизайн-кода проекта планируется подать заявку либо в программу приграничного сотрудничества, либо в бюджет Союзного государства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

В новость были внесены изменения (18:06 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - соседние со Смоленском.