В Луганске приспустили флаги в память о погибших из-за обстрела ВСУ

По словам жительницы города Валентины, удар украинских войск по Лисичанску доказал еще раз, что ЛНР с Украиной "не по пути"

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ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Флаги Луганской Народной Республики (ЛНР) и России приспустили в Луганске в память о мирных жителях, погибших в субботу в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, передает корреспондент ТАСС.

Флаги приспустили на административных зданиях и главном флагштоке ЛНР, установленном на площади Героев Великой Отечественной войны.

Сотрудник лисичанской хлебопекарни Сергей, доставленный после полученных ранений в Луганскую республиканскую клиническую больницу, рассказал, что украинские войска ударили по пекарне во время выгрузки им продуктов питания. "Привезли продукты питания и начали выгружать. Буквально ничего не понял, [прошли] секунды какие-то - слышу крики, меня ударило что-то сильно, я поворачиваюсь, а меня задавило плитами. Очень много [людей] кричало: "Помогите, помогите", - сказал он журналистам, поблагодарив экстренные службы и российских военных, спасших людей из-под завалов и оказавших первую помощь.

В свою очередь луганчанка Валентина рассказала корреспонденту ТАСС, что удар украинских войск по Лисичанску доказал еще раз, что ЛНР с Украиной "не по пути".

"Страшно представить, что пережили люди. Каждую такую новость переживаю, как личную трагедию. Молюсь за всех выживших, чтобы они как можно быстрее выздоровели", - сказала она.

В ЛНР 4 февраля объявили траур в память о жертвах обстрела в Лисичанске.