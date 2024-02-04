Главы регионов РФ выразили соболезнования семьям погибших после атаки ВСУ на Лисичанск

Они также пожелали скорейшего выздоровления раненым

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главы российских регионов выразили соболезнования родным и близким погибших при атаке Вооруженных сил Украины на Лисичанск и пожелали скорейшего выздоровления раненым. Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Telegram-каналах.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал, что жители ДНР "понимают и разделяют горе". Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что власти региона готовы оказать ЛНР всю необходимую помощь и поддержку. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что херсонцы скорбят вместе с жителями ЛНР и всеми россиянами. "Ничто не умерит боль нашей утраты. Однако мы все можем и обязаны сделать главное, чтобы обезопасить наших людей и добиться торжества справедливости - раздавить гадину", - написал он в своем Telegram-канале.

Свои соболезнования в связи с трагедией и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразил губернатор соседней с Луганской Народной Республикой Ростовской области Василий Голубев. От имени жителей Крыма соболезнования выразил глава региона Сергей Аксенов. "Обстрел пекарни в Лисичанске - еще один террористический акт украинских нацистов. Эти нелюди должны ответить за все. <...> Крым разделяет вашу боль и скорбь", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернаторы Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Рязанской, Сахалинской, Тюменской областей, городов Севастополя и Санкт-Петербурга, главы Республики Коми, Хакасии, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов также выразили слова сочувствия. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назвал удар по пекарне в Лисичанске "ярким доказательством преступности и бесчеловечности киевского режима", а губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн "настоящим зверством". Врио главы Вологодской области Георгий Филимонов написал, что "своими делами зло само показывает безальтернативность пути", по которому пошла Россия, начав специальную военную операцию. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отметил, что регион не останется в стороне и готов оказать жителям Лисичанска необходимую поддержку.