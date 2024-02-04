В Луганске на мемориале "Не забудем, не простим" почтили память погибших в Лисичанске

Траурные акции проходят на всей территории ЛНР

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Общественники Луганска возложили цветы к мемориалу "Не забудем, не простим" в память о погибших при обстреле Вооруженными силами Украины пекарни в Лисичанске. Об этом рассказал журналистам депутат народного совета ЛНР, руководитель "Молодой гвардии Единой России" Михаил Голубович.

"Молодежь Донбасса проявила инициативу, дабы почтить память погибших людей во время этого обстрела, в числе которых есть и дети. В ближайшее время МГЕР с общественниками поедет в Лисичанск, где передадут гуманитарную помощь семьям пострадавших в ходе этого бесчеловечного теракта", - добавил Голубович.

Траурные акции проходят по всей Луганской Народной Республике. Активисты возложили цветы к памятному знаку погибшим детям Донбасса, призвав международные судебные инстанции обратить внимание на то, как Украина уничтожает мирное население.

"Вчера произошла страшная трагедия: погиб ребенок, погибла беременная женщина. Жертвы требуют возмездия, требуют справедливости. Каждый преступник, который отдает приказ, который его выполняет будут наказаны", - сказала советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.

4 февраля в ЛНР объявлен днем траура в память о жертвах удара по пекарне в Лисичанске.