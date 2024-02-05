Северокавказские регионы предложили помощь пострадавшим при обстреле Лисичанска

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа выразили соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Лисичанск и предложили помощь пострадавшим. Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Telegram-каналах.

"Кабардино-Балкария разделяет боль утраты жителей Луганской Народной Республики и готова оказать всю возможную помощь и поддержку", - написал глава региона Казбек Коков.

От жителей Карачаево-Черкесии принес соболезнования глава региона Рашид Темрезов. "Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Карачаево-Черкесия готова оказать необходимую помощь", - отметил он.

От себя лично и от всего чеченского народа соболезнования выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. "Мы со своей стороны в составе Вооруженных сил России будем делать все возможное, чтобы содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении", - написал он.

"Осетия скорбит вместе с вами", - отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Слова соболезнования написал и глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что жители республики вместе со всеми скорбят по убитым мирным жителям Лисичанска. "От себя лично и от имени ингушского народа выражаю главе ЛНР Леониду Пасечнику, родным и близким погибших искренние соболезнования. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал Калиматов.