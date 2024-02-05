На Сахалине стартовал первый в России гастрокэмп с лучшими шеф-поварами страны

Мероприятие продлится до 10 февраля 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Недельный гастрономический фестиваль "Гастрокэмп Сахалин - 2024" в понедельник впервые в стране стартовал в Южно-Сахалинске. С 5 по 10 февраля команда топовых шеф-поваров России будет совершенствовать рецептуру блюд заведений-участников мероприятия, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"Сегодня у нас стартовал "Гастрокэмп Сахалин - 2024". Мероприятие пройдет в преддверии гастрофестиваля "НаВажный фест". Подобные фестивали - это настоящий событийный календарь, в первую очередь для местных жителей, а гастрономия - это драйвер развития туризма. Цель гастрокэмпа - формирование понятия "островной кухни", которая будет известна далеко за пределами региона, а также - проработка рецептуры из локальных продуктов, улучшение качества сервиса и подачи блюд", - сказал Лазарев.

По словам министра, результат работы гастрокэмпа в виде блюд, приготовленных по новым рецептам, смогут оценить посетители ежегодного гастрономического марафона "НаВажный fest", который пройдет в Южно-Сахалинске с 16 по 29 февраля. "Надеюсь, что каждый сахалинец и гость острова посетит одно из заведений-участников и оценит совместную работу именитых и местных шефов. Мы выводим местную гастрономию на новый уровень, уверен, что это будет не только достойно, но и вкусно", - сказал Лазарев и добавил, что практически весь февраль пройдет под знаком сахалинской популярной зимней рыбы - наваги и корюшки.

В пресс-службе Министерства туризма Сахалинской области ТАСС рассказали, что гастрокэмп проходит впервые не только в регионе, но и во всей России. Хедлайнером мероприятия станет президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. В дни работы гастрокэмпа шеф-повара его команды оценят авторские блюда сахалинских шефов, разработанные специально для "НаВажного феста" и дадут свои рекомендации по доработке рецептуры, сервировке и подаче блюд. В мероприятии примут участие 17 кафе и ресторанов города.

О фестивале

В рамках гастрокэмпа с 5 по 10 февраля на одном из крупных гастропространств Южно-Сахалинска пройдет серия лекций и мастер-классов для островных шеф-поваров и кондитеров со свободным доступом для местных жителей. Все желающие смогут наблюдать за работой профессионалов и узнать их секреты современной высокой кухни с учетом использования локальных островных продуктов. Команда топовых шеф-поваров страны поделится своими секретами приготовления островных морепродуктов. Отдельный мастер-класс планируется посвятить продукции местных производителей.

"НаВажный fest" - фестиваль авторских блюд, который проходит в Сахалинской области четвертый год. Организатором выступает Сахалинский туристско-информационный центр при поддержке Министерства туризма Сахалинской области и региональной ассоциации кулинаров и рестораторов "Сакура". В 2023 году ТАСС сообщал, что тогда в фестивале приняли участие 16 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска. В 2024 году "НаВажный fest" впервые проходит в новом формате - с проведением гастрокэмпа.