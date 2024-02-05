Мексика предложила Чили помощь в борьбе с лесными пожарами

Жертвами стали более 110 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич сообщил, что его мексиканский коллега Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил помощь в борьбе с лесными пожарами, жертвами которых стали более 110 человек.

"Я только что говорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Он предложил различные виды помощи нашей стране в этот сложный момент. Сейчас мы координируем этот вопрос через наши министерства иностранных дел", - написал он в X (ранее Twitter).

2 февраля Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. К настоящему моменту подтверждена гибель 112 человек. По оценкам властей, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.