В ООН заявили, что пытаются проверить сообщения об обстреле Лисичанска

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел отметила, что "для получения более подробной информации потребуется некоторое время"

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) видело сообщения об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ, в результате которого погибли 28 мирных жителей. В настоящее время УВКПЧ "пытается проверить" эти сведения, сообщила ТАСС официальный представитель этого управления Элизабет Троссел.

"Мы знаем об этих сообщениях и пытаемся проверить эту информацию", - сказала она.

Троссел подчеркнула, что "для получения более подробной информации потребуется некоторое время" ввиду отсутствия у ее ведомства доступа в Лисичанск.