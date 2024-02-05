В ЛНР начали срочный сбор помощи для пострадавших при обстреле пекарни Лисичанска

В списке вещей первой необходимости - продукты питания долгого хранения, бытовая химия и средства личной гигиены, а также подушки, одеяла, постельное белье и полотенца

ЛУГАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Волонтеры Луганского штаба #Мывместе начали срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики, пострадавших 3 февраля при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины пекарни Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

"Срочный сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Лисичанска. Сегодня [5 февраля] мы объявляем о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Лисичанска, которые попали под обстрел со стороны ВСУ. Мы не можем оставаться в стороне в такой ужасной ситуации и должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто оказался в беде", - говорится в сообщении.

В организации сообщили, что любой желающий может принести гуманитарную помощь в Дом молодежи в Луганске. Среди вещей первой необходимости - продукты питания долгого хранения, бытовая химия и средства личной гигиены, а также подушки, одеяла, постельное белье и полотенца.