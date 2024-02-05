В Намибии с 5 февраля объявили траур после смерти президента Гейнгоба

В посольстве республике в Москве будет открыта книга соболезнований

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Намибии объявило с 5 февраля траур после смерти президента страны Хаге Гейнгоба, он продлится до даты похорон. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики.

"Правительство республики Намибия хотело бы проинформировать всех граждан о том, что период траура по его превосходительству доктору Хаге Готфриду Гейнгобу, президенту Республики Намибия, который умер 4 февраля 2024 года в Виндхуке, продлится с 5 февраля 2024 года до даты похорон", - сообщили в посольстве.

Во время траура флаг Намибии будет приспущен в республике и ее дипломатических представительствах по всему миру. Книга соболезнований будет открыта в посольстве в Москве с 6 февраля 2024 года с 10:00 до 15:00 и до даты похорон.

Гейнгоб умер в воскресенье на 83-м году жизни, в январе у него был диагностирован рак. Гейнгоб возглавлял Намибию с 2015 года. С 1960-х годов он участвовал в национально-освободительной борьбе страны против оккупировавшего Юго-Западную Африку режима апартеида в ЮАР. В интервью ТАСС в 2021 году политик отмечал помощь СССР Намибии и выражал надежду на более глубокое плодотворное сотрудничество и с современной Россией, в частности в области сельского хозяйства.

Председатель Верховного суда Республики Намибия Питер Шивуте привел вице-президента страны Нанголо Мбумбу к присяге в качестве нового главы государства.