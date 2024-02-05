Хинштейн заявил, что речь о полном запрете VPN пока не идет

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, решение направлено на защиту персональных данных россиян

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Запрет популяризации VPN-сервисов в России направлен на защиту персональных данных россиян, но о полном запрете использования таких сервисов речь пока не идет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют VPN-сервисы.

"Запрет на популяризацию VPN - это еще один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идет, но я предупреждал и буду предупреждать дальше - пользуясь VPN-сервисами, вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам", - отметил Хинштейн.

Он посоветовал гражданам помнить об этом, когда они решатся "включить VPN на своем телефоне". "Это ваш выбор и ваша ответственность", - добавил Хинштейн.