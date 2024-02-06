В Ярославской области ветеранам СВО предложили спортивную реабилитацию

Проект организовали совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" и движением "Мы вместе", отметил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Проект спортивной реабилитации для ветеранов специальной военной операции стартовал в Ярославской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Запустили в регионе проект спортивной реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Организовали его вместе с нашим филиалом фонда "Защитники Отечества" и движением "Мы вместе". Предварительно обсуждали необходимость такой программы непосредственно с нашими военнослужащими, в том числе с ребятами, которые получили ранения. Активный образ жизни, занятия физкультурой помогают восстановлению и реабилитации, и даже серьезные травмы не являются препятствием для спортивных побед", - написал Евраев.

По его словам, в регионе есть необходимая база, опытные тренеры и многоуровневая система поддержки участников специальной военной операции и их семей. На первом мастер-классе свои возможности презентовали спортивные федерации региона. В качестве реабилитации предлагаются велоспорт, настольный теннис, легкая атлетика, самбо, следж-хоккей, армспорт, пауэрлифтинг и плавание. "У каждого участника будет опытный тренер, индивидуальный график тренировок с учетом медицинских показаний, поддерживающий круг общения", - отметил Евраев.

К проекту подключились двукратный чемпион мира по паратхэквондо Валерий Базин, олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов, профессиональный следж-хоккеист Михаил Трифонов, член сборной команды РФ по метанию Максим Сумкин, член сборной РФ по велоспорту Григорий Сапыцкий, бронзовый призер Кубка России по пауэрлифтингу Елена Савельева. Проект стал частью региональной программы поддержки участников специальной военной операции.