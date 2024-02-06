Макрон пожелал королю Карлу III скорейшего выздоровления

Президент Франции также отметил, что французы выражают солидарность с народом Великобритании

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пожелал скорейшего выздоровления королю Великобритании Карлу III, у которого обнаружено онкологическое заболевание.

"Желаю Его Величеству королю Карлу III скорейшего выздоровления", - написал по-английски Макрон на своей странице в X.

Он также отметил, что французы выражают солидарность с народом Великобритании.

У Карла III обнаружили рак. При этом в Букингемском дворце не уточнили, какой именно вид онкологического заболевания диагностирован у короля. По данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой монарх был в прошлом месяце госпитализирован и перенес операцию. Карл III уже начал курс лечения, который он будет проходить амбулаторно.