В аэропорту Сочи приземлились три самолета, ранее ушедшие на запасные аэродромы

В городе улучшились погодные условия

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Три борта, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за усиления ветра, прибыли в аэропорт Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Это уже третий борт, который совершил долгожданную посадку в Сочи, вернувшись с запасного аэродрома, и рейсы продолжают прилетать в Сочи. Есть улучшение прогноза, а значит, скоро будут и вылеты из Сочи", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи начал работу по фактической погоде, для обеспечения безопасности полетов экипажи 14 воздушных судов решили уйти на запасные аэродромы.

Погода начала ухудшаться в Сочи в ночь на понедельник. Сообщалось, что селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнения почвы.