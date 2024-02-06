В Приморье в 2024 году сдадут не менее трех гидрозащитных дамб

В регионе также проводят работы по расчистке русел рек

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля. /ТАСС/. Не менее трех гидрозащитных дамб на реках Приморского края будет сдано в 2024 году, рассказал в беседе с ТАСС министр Приморского края по делам ГО и ЧС Александр Златкин.

"Не менее трех гидрозащитных сооружений планируется к сдаче в 2024 году. Это Горные Ключи, Вишневское водохранилище в Спасском районе и дамба на реке Постышевке в Партизанске. Многострадальная дамба в районе "Семь ветров" в Уссурийске сейчас высокими темпами дорабатывается. Мы там были, с 2023 года уже хорошо нарощено тело дамбы", - рассказал Златкин.

По его словам, параллельно идут работы по расчистке русел рек. На выделенные федеральные средства была закуплена тяжелая техника, которая поставлена на баланс подведомственного министерству по делам ГО и ЧС Приморья учреждения.

"И мы в рамках действующего ЧС зашли в четыре муниципальных образования. Нужно успеть как можно больше работ по дноуглублению провести, потому что период низкой воды достаточно короткий. Еще до конца марта мы сможем работать, а потом вода поднимется. Мы зашли в Уссурийский и Спасский городские округа, а также Спасский и Октябрьский муниципальные районы. Мы также планируем успеть поработать в Красноармейском районе, Лесозаводском городском округе и, если будут позволять силы и средства, - в Дальнереченске", - отметил министр.

В августе 2023 года во время наводнения в Приморье водой была разрушена строящаяся дамба в районе "Семь ветров" в Уссурийске. Это привело к затоплению района, вода доходила до третьих этажей многоэтажных домов. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по факту мошенничества при возведении дамбы.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении августа 2023 года. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе вводился режим ЧС федерального уровня. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.