Рейс из Благовещенска в Паттайю вылетел спустя почти 20 часов на резервном борту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Первый чартерный международный рейс из Благовещенска в Паттайю (Таиланд) после пандемии, запуск которого планировался 5 февраля, состоялся почти на 20 часов позже. Пассажиры улетели на резервном борту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Благовещенск.

"Резервный борт рейса Благовещенск - Паттайя улетел 6 февраля в 03:25 по местному времени (21:25 мск)", - сказали в пресс-службе.

Ранее в благовещенском аэропорту сообщали, что вылет чартерного международного рейса из Благовещенска в Паттайю был задержан по техническим причинам. Согласно онлайн-табло, вылет в Таиланд должен был состоятся в 08:00 по местному времени (02:00 мск). В результате за пассажирами отправился резервный борт. Причины, из-за которых первый самолет не смог вылететь, не уточняются.

В январе авиакомпания Azur Air анонсировала, что с 5 февраля впервые после пандемии запустят чартерные рейсы из Благовещенска в Паттайю. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757 с компоновкой салона на 238 кресел. Программа полетов запланирована до конца апреля.