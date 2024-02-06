Число вернувшихся самолетов с запасных аэродромов в аэропорт Сочи выросло до 29

В пресс-службе авиаузла также сообщили, что возвращение еще девяти бортов ожидается в течение ближайших трех часов

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Экипажи 29 самолетов, уходивших накануне на запасные аэродромы в связи с непогодой, вернулись в Сочи, в ближайшее время еще девять ожидают возможности вернуться в аэропорт Сочи.

Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

"На 9:30 мск 6 февраля уже 29 рейсов прибыли с запасных аэродромов, и еще девять мы ожидаем в течение ближайших трех часов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала о возвращении 19 бортов.

Накануне в Сочи наблюдалась непогода, аэропорт работал по фактической погоде, ряд экипажей приняли решение об уходе на запасные аэродромы.