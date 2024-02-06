Матвиенко призвала активнее подключать участников СВО к программе социальной газификации

Спикер Совфеда напомнила, что в стране продолжается реализация программы социальной газификации, инициированная Владимиром Путиным

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Четыре новые льготные категории граждан, в частности это участники специальной военной операции (СВО) и инвалиды первой группы, необходимо активнее подключать к программе социальной газификации. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе диалога с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Необходимо активнее работать над включением в программу газификации четырех новых льготных категорий граждан, для которых предусмотрена компенсация затрат на газовое оборудование. Это участники СВО, члены их семей, инвалиды первой группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами", - отметила она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что по этим категориям в полном объеме поручение президента выполнено пока только в 31 регионе. "Надо подтягиваться и остальным", - сказала она.

Матвиенко добавила, что в России продолжается реализация программы социальной газификации, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Как отметила спикер, в настоящее время газовые сети подведены до границ уже почти 900 тыс. домов.