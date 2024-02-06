США выразили соболезнования семьям погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске

ВСУ атаковали город ракетами HIMARS 3 февраля

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выражают соболезнования семьям гражданских, погибших в результате обстрела Лисичанска украинскими войсками. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Мы видели сообщения об ударе по пекарне <...>, в результате которого 3 февраля погибли по меньшей степени погибли 28 человек. Хоть мы и не в состоянии независимо подтвердить данную информацию, США сожалеют о любых жертвах гражданских и выражают свои самые искренние соболезнования семьям убитых гражданских лиц", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией в связи с обстрелом Лисичанска.

ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР 3 февраля. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, в том числе ребенок. Ранее представитель МЧС ЛНР сообщал ТАСС, что среди погибших министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Потелещенко. Позже глава Лисичанска Эдуард Сахненко заявил, что при обстреле также погибли двое муниципальных депутатов - Артем Тростянский и Иван Жушма. При этом из-под завалов удалось спасти 10 человек.