В Бишкеке после аварии на ТЭЦ восстановили отопление и горячее водоснабжение

Подача тепла и горячей воды восстановлена в 63 медицинских учреждениях, включая роддома, в 84 детских садах и 54 школах

БИШКЕК, 7 февраля. /ТАСС/. Обеспечение жителей многоэтажных домов киргизской столицы горячей водой и отоплением полностью восстановлено после произошедшей на ТЭЦ города крупной аварии. Об этом заявил в Бишкеке на встрече с журналистами глава филиала ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" Уран Раимбеков.

"На данный момент все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Все жилые дома по городу подключены", - сказал он.

По его словам, подача тепла и горячей воды восстановлена в 63 медицинских учреждениях, включая роддома, а также в 84 детских садах и 54 школах. "На данный момент система работает согласно фактическим параметрам - давлению и температуре, выдаваемой от ТЭЦ города Бишкек", - отметил Раимбеков.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. После взрыва на объекте возник пожар в старом здании, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из-за аварийной ситуации была приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов.

В городских больницах в связи с ЧП было отменено проведение плановых операций, а школьники переведены на онлайн-режим обучения.

Для выяснения причин ЧП на теплоцентрали на помощь киргизским экспертам прибыли специалисты из России.