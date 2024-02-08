Эксперты заверили, что радиоактивная вода с "Фукусимы-1" не будет накапливаться во льдах

На Восточном побережье Японии, где находится АЭС, среднегодовая температура составляет более 12 градусов тепла, поэтому лед там не образуется в целом, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Радиоактивная вода с японской атомной станции "Фукусима-1" не превратится в лед и не будет накапливаться в замерзшем состоянии в Тихом океане. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Приморского гидрометцентра со ссылкой на океанологов.

"Станция "Фукусима-1" располагается вблизи города Окума на Восточном побережье Японии, где благодаря в том числе теплому течению Куросио среднегодовая температура составляет выше 12 градусов тепла. Даже в самый холодный месяц - январь - она не опускается ниже плюс 1 градуса. Поэтому, по словам наших океанологов, лед там не образуется в принципе. Что касается течений, то вода из той местности на север не выносится, что также исключает возможность ее накопления во льду", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС.

Там добавили, что после утечки радиационный контроль учреждением не усиливался. Превышений радиационного фона специалисты не отмечают, сейчас он измеряется в автоматическом режиме раз в час.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки на японской аварийной АЭС "Фукусима-1" не выявлено. Специалисты ведомства проводят скрининговые исследования на показатели радиационной безопасности каждой партии рыбы и всей продукции водного промысла, ввозимой на территорию России.

7 февраля сотрудники АЭС "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. По информации газеты Asahi, объем утечки составляет 5,5 тонны, концентрация радиоактивных веществ в воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1,5 тыс. беккерелей, что в 14 млн раз выше нормы.​​​