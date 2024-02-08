Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что их передача состоялась на траурном митинге

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ордена Мужества передали родственникам членов экипажа Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

"Родственникам погибших передали Ордена Мужества", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что передача состоялась на траурном митинге.

В Оренбурге простились с членами экипажа: командиром Станиславом Беззубкиным, помощником командира Владиславом Чмиревым, штурманом Алексеем Высокиным, бортовым инженером Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником Сергеем Житеневым, а также старшим воздушным радистом Игорем Саблинским. Церемония прошла в спортивно-культурном комплексе "Оренбуржье", после чего состоялся траурный митинг.

Как добавили в пресс-службе, проститься с погибшими летчиками пришли около 2 тыс. человек. На церемонии губернатор области Денис Паслер выразил соболезнования родным и близким погибших от имени жителей региона и всех россиян. "Все члены экипажа - настоящие герои. За их плечами тысячи выполненных заданий, десятки спасенных жизней мирных граждан. Они ежедневно выполняли свой воинский долг. Сложнейшая последняя задача была выполнена до конца. Экипаж до последнего боролся, отводил машину, получившую критические повреждения, от населенного пункта. Родители воспитали истинных патриотов своей страны. Вечная память и низкий поклон", - сказал глава региона.