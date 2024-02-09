На северо-западе Сахалина улов наваги вырос почти в восемь раз

Рыбаки во время активного промысла выловили более 1 143 тонны рыбы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Рыбаки на северо-западном побережье Сахалина в этом году во время активного промысла наваги выловили более 1 143 тонны рыбы. Это почти в 8 раз больше результата прошлого отчетного периода, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что наважья путина началась в Сахалинской области с начала января. Результат активного промысла этого года оказался очень неожиданным для региона, так как основной вылов традиционно происходит в заливе Терпения у юго-восточного берега Сахалина.

"Почти в 8 раз больше наваги выловили на северо-западном побережье Сахалина в этом году. <...> По предварительным результатам, в этом году выловлено более 1 143 тонн рыбы, результат прошлого года - 144,8 тонны", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, активный промысел в заливе Терпения у юго-восточного берега Сахалина завершен с результатом 5 097 тонн - это около 97% от общего допустимого улова. Рыбодобывающие суда продолжают промысел наваги в Северо-Курильской зоне, а также у южной группы Курильских островов (Сахалинская область). На сегодня объем вылова на островах составил более 900 тонн. Часть всех добытых на Сахалине уловов наваги традиционно останется на складах рыбопромышленников и после завершения промысла, чтобы обеспечить рынки и магазины области.

В Министерстве по рыболовству Сахалинской области ТАСС подтвердили, что в этом году наважья путина прошла очень успешно. Там сообщили, что впечатляющие результаты были видны уже после самых первых выходов рыбаков в море. Часть улова сортируется, глазируется и в брикетах отправляется на материк.