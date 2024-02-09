На Урале сняли ограничения на проезд грузовиков по трассе

Движение для грузовых машин ранее приостановили из-за снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Проезд грузового транспорта возобновлен на участке федеральной трассы Р-242 Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД по региону.

"Ограничение для грузовых автомобилей снято, движение восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее движение грузовых машин на участке со 160-го по 352-й км трассы Р-242 в Свердловской области приостанавливалось из-за снегопада. Госавтоинспекция региона из-за неблагоприятных погодных условий была переведена на усиленный режим работы.